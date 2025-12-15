В ГД предложили упростить правовые процедуры для религиозных организаций Донбасса

Речь идет о тех, которые невозможно перерегистрировать по объективным причинам

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила Минюсту РФ выработать особый порядок принятия правоустанавливающих решений для религиозных организаций Донбасса и Новороссии, которые невозможно перерегистрировать по объективным причинам.

"Мы в настоящее время дополнительно рассматриваем проблему, которая проистекает из отсутствия правоустанавливающих документов по религиозным организациям, - сказала депутат на заседании президиума Совета законодателей. - Мы предлагаем, уважаемый Константин Анатольевич (Чуйченко - глава Минюста, прим. ТАСС), Минюсту проработать вопрос, возможно, о выработке особого порядка принятия правоустанавливающих решений в отношении организаций, перерегистрация которых фактически невозможна в силу объективных причин: документы невозможно восстановить, документы уничтожены ВСУ".