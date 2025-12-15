ГП просит признать группу Pussy Riot экстремистской

Надзорное ведомство указало на акции группы в храме и на ЧМ-2018

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Генеральная прокуратура требует признать панк-группу Pussy Riot экстремистской организацией из-за акций в храме Христа Спасителя и на финальном матче чемпионата мира по футболу 2018 года в Москве. Об этом сказано в материалах иска надзорного ведомства, с которыми ознакомился ТАСС.

"Участники Pussy Riot провели ряд акций, представляющих угрозу для безопасности государства. Среди них - танцы в храме Христа Спасителя и выбегание на поле финального матча ЧМ-2018 в Москве", - сказано в материалах дела.

Там также указано, что лидером организации в Генпрокуратуре считают Марию Алехину (признана в РФ иноагентом). Адвокат Леонид Соловьев, представляющий ее интересы, в беседе с ТАСС отметил, что не согласен с доводами Генпрокуратуры. "Организатором группы Алехина не являлась, более того, в иске к членам группы причисляются люди, которые когда-то давно участвовали в одной акции, и с тех пор отношения к ней не имеют", - сказал он. По словам адвоката, акции группы никогда не были направлены на свержение конституционного строя, а носили иронический характер.

В 2012 году Pussy Riot устроили акцию в храме Христа Спасителя. По ее итогам участницы коллектива Надежда Толоконникова (признана в РФ иноагентом), Алехина и Екатерина Самуцевич были осуждены за хулиганство. В 2018 году члены группы переоделись в полицейскую форму и выбежали еа поле стадиона "Лужники" в финале ЧМ-2018. После этого ряд участников акции были арестованы на 15 суток.