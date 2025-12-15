Минтруд: все меры соцподдержки доступны 2,4 млн из воссоединенных регионов

Ведомство продолжает вести большую разъяснительную работу с гражданами на местах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Все федеральные социальные меры поддержки уже доступы более 2,4 млн гражданам из воссоединенных регионов России. Об этом сообщил замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании Российской Федерации.

"Уже сейчас все федеральные меры социальной поддержки доступны более чем 2 млн 400 тыс. граждан воссоединенных регионов", - сказал он.

Он добавил, что Минтруд продолжает вести большую разъяснительную работу с гражданами на местах.

Пудов отметил, что на данный момент граждане активно интересуются при наступлении 11 жизненных событий, а в 2026 году Минтруд России планирует расширить до 13 перечень жизненных событий, при наступлении которых граждане смогут получить информацию о доступных им мерах социальной поддержки.