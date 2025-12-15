В Австралии намерены ужесточить национальные законы об огнестрельном оружии

Координировать работу будут премьер-министры штатов Новый Южный Уэльс Крис Миннс и Западная Австралия Роджер Кук

СИДНЕЙ, 15 декабря. /ТАСС/. Главы правительств штатов и территорий Австралии пришли к соглашению о необходимости реформировать национальное законодательство, регулирующее оборот огнестрельного оружия в стране. Об этом сообщил глава австралийского правительства Энтони Альбанезе.

По словам премьера, руководители штатов и территорий Австралии "пришли к соглашению о необходимости немедленных, решительных и целенаправленных действий по реформированию законодательства об оружии". В числе незамедлительных мер премьер также назвал "пересмотр Национального соглашения по огнестрельному оружию, заключенного в 1996 году, чтобы обеспечить его максимальную надежность в условиях меняющейся сегодня обстановки в сфере безопасности".

Альбанезе отметил, что законы, регулирующие оборот огнестрельного оружия, будут "ужесточены по всей стране", во всех штатах и территориях. Для этого властям регионов поручено ускорить создание национального реестра огнестрельного оружия, ограничить количество единиц огнестрельного оружия, которым может владеть один человек, отказаться от выдачи бессрочных лицензий для владельцев оружия и сделать наличие австралийского гражданства обязательным условием для ее получения.

Планируется, что координировать работу будут премьер-министры штатов Новый Южный Уэльс Крис Миннс и Западная Австралия Роджер Кук. Федеральное правительство в это время начнет вводить дополнительные таможенные ограничения на ввоз огнестрельного оружия, в том числе изготовленного при помощи 3D-принтеров, оборудования и боеприпасов.

Решение федеральных властей Австралии и правительств регионов было принято после теракта, произошедшего в Сиднее на пляже Бондай 14 декабря, когда двое мужчин открыли огонь по людям во время мероприятия, посвященного еврейскому празднику Ханука. По данным полиции, в момент происшествия на месте присутствовали более тысячи человек, большинство из которых - семьи с детьми. В результате нападения, позднее признанного терактом, погибли по меньшей мере 15 человек, еще 42 были ранены. Одного из нападавших застрелили при задержании, второй получил ранение и был госпитализирован в критическом состоянии.