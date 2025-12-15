В Херсонской области открыли аварийный роуминг из-за сбоев связи

Тарифы при этом остаются прежними

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 15 декабря. /ТАСС/. Аварийный роуминг открыли для абонентов "Миранды" и "+7Телеком" из-за возможных сбоев с предоставлением услуг связи в Херсонской области. Об этом говорится в Telegram-канале оператора цифровых услуг "Миранда-медиа".

"В Херсонской области возможны сбои в предоставлении услуг мобильной связи. Для абонентов "Миранды", ранее "МирТелеком", открыт аварийный роуминг в сети "+7Телеком", для абонентов оператора "+7Телеком" открыт аварийный роуминг в сети "Миранды". Если ваш мобильный телефон не подключается к нужной сети в автоматическом режиме, то необходимо выбрать эту сеть вручную. Для это может потребоваться ввести код сети. Код "МирТелеком" - 25094. Код "+7Телеком" - 25096", - говорится в сообщении.

В режиме аварийного роуминга возможны голосовые вызовы и СМС, тарифы остаются прежними.