В Донбассе и Новороссии более чем вдвое возросло число адвокатов

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Число адвокатов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях выросло в два раза с декабря 2022 года - до 773 человек. Об этом сообщил на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном собрании РФ Константин Чуйченко.

"Минюст и Федеральная палата адвокатов провели масштабную работу по интеграции адвокатуры новых регионов в российскую правовую систему. С декабря 2022 года численность адвокатов в воссоединенных регионах выросла более чем в два раза и сейчас насчитывает 773 человека: ДНР - 465, ЛНР - 163, Запорожская область - 82 и Херсонская область - 63", - сказал он.

Кроме того, Минюст продолжает работу по увеличению числа нотариусов. В октябре - ноябре 2025 года проведены конкурсы на замещение вакантных должностей нотариусов ЛНР, ДНР и Херсонской области. Запланировано проведение конкурса на замещение 12 вакантных должностей нотариусов Запорожской области. "Всего на текущий момент нотариальную деятельность на территории воссоединенных регионов осуществляет 301 нотариус: ДНР - 154, ЛНР - 113, Запорожская область - 24, Херсонская область - 10", - сообщил глава Минюста.

Он отметил, что при содействии Минюста были подготовлены проекты нормативных актов, регламентирующие передачу нотариальных архивов, включая те, которые находились у нотариусов Украины.