Сальдо вспомнил о погибших журналистах телерадиокомпании "Таврия"

Они попали под ракетный удар ВСУ во время эвакуации из Херсона в ночь на 21 октября 2022 года

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 15 декабря. /ТАСС/. Херсонская область всегда будет помнить трагедию, случившуюся с журналистами телерадиокомпании "Таврия" в октябре 2022 года в Херсоне, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

В ночь на 21 октября 2022 года ВСУ выпустили 12 ракет по переправе в Херсоне, 11 были сбиты системами ПВО, а одна упала в районе Антоновского моста. В результате атаки были ранены оператор ТРК "Таврия" Руслан Воскресенский, корреспондент Константин Мочар и журналистка Влада Луговская. Погиб шеф-редактор телерадиокомпании Олег Клоков, он был посмертно награжден орденом Мужества.

"Херсонщина помнит сотрудников телерадиокомпании "Таврия", попавших под ракетный удар во время эвакуации из Херсона. Тогда погиб Олег Клоков, были ранены его коллеги. Это трагедия, которая навсегда осталась в памяти региона", - написал он в своем Telegram-канале.

Сальдо почтил память всех журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.

"Журналисты идут туда, где трудно и опасно, чтобы общество знало, что происходит на самом деле. И даже после смерти их работа продолжает жить как свидетельство правды, которое невозможно стереть. <...> Светлая память всем журналистам, отдавшим жизнь, выполняя свой профессиональный долг. Их мужество и честность - часть нашей общей истории", - подчеркнул он.

15 декабря ежегодно в России отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Памятная дата учреждена в 1991 году по решению Союза журналистов России.