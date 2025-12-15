В Госдуму внесли законопроект об отпуске для помощи близким родственникам

Согласно пояснительной записке к инициативе ЛДПР, работодатели не всегда идут навстречу сотрудникам и вправе отказать в предоставлении отпуска

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Группа депутатов и сенаторов от ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект о предоставлении работникам обязательного двухдневного отпуска без сохранения зарплаты для помощи близким родственникам. Документ размещен в думской электронной базе.

Законопроектом предлагается внести изменения в Трудовой кодекс РФ, предусматривающие обязанность работодателя по письменному заявлению работника предоставлять отпуск сроком до двух календарных дней в случае необходимости транспортировки нуждающихся в помощи близких родственников в медицинские организации и обратно.

Как отмечается в пояснительной записке, работодатели не всегда идут навстречу сотрудникам и вправе отказать в предоставлении отпуска. Кроме того, отсутствие работника на рабочем месте может быть впоследствии использовано как основание для увольнения или выговора, поскольку акт о неявке может быть составлен позднее. Работодатель также может признать такую причину отсутствия неуважительной из-за отсутствия законодательно закрепленного подтверждения необходимости помощи родственнику, говорится в документе.

По словам авторов инициативы, предлагаемая мера направлена на обеспечение дополнительных гарантий работникам и на превентивную защиту их прав, позволяя помогать близким родственникам без риска утраты работы или применения санкций.