В Подмосковье смертность от туберкулеза снизилась на 25%

Показатель составляет 0,6 на 100 тыс. населения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Смертность от туберкулеза снизилась в Московской области на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

"По итогам уходящего года смертность от туберкулеза в регионе снизилась на 25% по сравнению с прошлым годом. Показатель составляет 0,6 на 100 тыс. населения, тогда как в конце прошлого года он был 0,8 на 100 тыс. населения. Достичь таких результатов нам удалось благодаря комплексной работе, направленной на раннее выявление туберкулеза", - привели в тексте слова главврача Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергея Смердина.

В пресс-службе рассказали, что Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер включает в себя 12 филиалов, а также 24 диспансерных отделения и туберкулезных кабинетов в составе больниц. Для оказания круглосуточной помощи пациентам с туберкулезом в регионе работают шесть стационаров с общим коечным фондом более 900 коек.