На Запорожье 1 234 абонента остаются без электричества после атак ВСУ

Губернатор держит вопрос на личном контроле

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Более 1 230 абонентов в Запорожской области остаются без электричества после атак беспилотников Вооруженных сил Украины на энергосистему региона. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор области Евгений Балицкий.

"В области 1 234 абонента остаются без электроснабжения - в Куйбышевском, Каменско-Днепровском, Васильевском и Токмакском муниципальных округах. Работы осложняются опасностью БПЛА, и часть оборудования находится на территории, приближенной к линии боевого соприкосновения, что требует предварительного разминирования территории. Эти работы ведутся в тесном взаимодействии с Вооруженными силами РФ", - написал он.

Губернатор подчеркнул, что держит вопрос скорейшего восстановления электроснабжения на личном контроле.