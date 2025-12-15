Метро в Китае начало предлагать услугу роботизированной собаки-поводыря

ПЕКИН, 15 декабря. /ТАСС/. Метрополитен города Шэньчжэнь (провинция Гуандун, Южный Китай) начал предлагать пассажирам с нарушениями зрения сопровождение роботизированной собаки-поводыря. Об этом сообщила газета Global Times.

Как утверждает издание, прецедентов оказания услуги подобного рода в мире еще не было. Робот "Сяосуань" ("Чесночок") благодаря технологии искусственного интеллекта и 3D-воксельного нейронного сетевого композитного зондирования успешно взаимодействует с инвалидами, помогает им ориентироваться на станции.

В частности, умная машина способна в автономном режиме планировать маршрут перемещения сопровождаемого человека, помогать ему обходить препятствия. Как уточняется, робот предварительно прошел испытания. В течение первого месяца эксплуатации он будет предоставлять услуги на одной из станций под надзором специального персонала. Если за это время все пройдет успешно, такие же механические собаки появятся на многих платформах метрополитена в Шэньчжэне.