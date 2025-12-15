В Петербурге за ночь выпало 2 см снега

С 16 декабря наступит потепление

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Снежный покров высотой 2 см появился в Санкт-Петербурге после ночных осадков. 16 декабря придет потепление, которое продержится до третьей декады месяца, сообщил главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.

"Атмосферный фронт прошел ночью через Санкт-Петербург и насыпал 1-2 см снега. Температура воздуха - минус 3 - минус 4 градуса и в течение дня будет медленно повышаться. К концу дня она преодолеет отметку в 0 градусов, и начнется дальнейшее потепление", - написал синоптик.

Согласно прогнозу, текущая неделя будет теплой, фон температуры воздуха - от плюс 2 до плюс 5 градусов с минимальными перепадами от ночи к дню. Осадков будет немного, они будут в виде дождя.

"Следующее похолодание в нашем регионе, предварительно, - в начале третьей декады декабря", - добавил Колесов.