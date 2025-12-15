В КБР передали госнаграды родственникам погибших участников СВО

Указом президента РФ орденом Мужества (посмертно) награжден Хасан Джэш, медалями Суворова (посмертно) Исуф Кумышев и Сафарби Бесланеев

Редакция сайта ТАСС

НАЛЬЧИК, 15 декабря. /ТАСС/. Орден Мужества и медали Суворова передали родственникам трех погибших участников специальной военной операции из города Баксана (Кабардино-Балкария), сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

"В городском округе Баксан прошла церемония вручения государственных наград родственникам военнослужащих, погибших при защите Отечества в зоне проведения специальной военной операции. Указом президента РФ орденом Мужества (посмертно) награжден Хасан Джэш. Медалями Суворова (посмертно) Исуф Кумышев и Сафарби Бесланеев", - пояснили в администрации города Баксана.

Награды передали представители мэрии Баксана, военкомата, госфонда "Защитники Отечества" и участники специальной военной операции.