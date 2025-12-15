В регионах ЦФО ожидается мокрый снег

Синоптики прогнозируют потепление

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют небольшое потепление и умеренные осадки в виде мокрого снега 15 декабря в ряде регионов Центрального федерального округа (ЦФО), в том числе в Тверской, Курской и Белгородской областях. Об этом сообщается на сайтах местных гидрометцентров и региональных управлений МЧС.

"15 декабря облачно с прояснениями. Утром и днем небольшой, местами умеренный снег, переходящий в мокрый снег. Местами отложение мокрого снега. Температура воздуха по области ночью от минус 13 до минус 8 градусов, днем - от минус 6 до минус 1 градуса", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Тверской области.

Снижение ветра в среднем до 10 м/с, а также умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега 15 декабря ожидаются на территории Белгородской, Владимирской, Ярославской, Брянской, Орловской и Курской областей. "С 21 часа 14 декабря до 21 часа 15 декабря по [Курской] области облачно, ночью с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой, местами умеренный снег, ветер западной четверти ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с, температура ночью от минус 8 до минус 13 градусов, днем от минус 1 до минус 6 градусов", - сообщается на сайте регионального гидрометцентра.

По информации на сайте ГУ МЧС по Тульской области, 15 декабря в регионе будет облачная погода, местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 2-7 м/с, температура воздуха ночью от минус 12 до минус 7 градусов, днем от минус 8 до минус трех градусов. В Воронежской и Липецкой областях в понедельник обещают облачную с погоду с прояснениями, местами небольшой снег, мороз до 9 градусов и западный ветер 5-10 м/с.