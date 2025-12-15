ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Иск Банка России к Euroclear
Задержание российского археолога Бутягина в Польше
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

В ГД предложили разработать рекомендации по профилактике "школьных" болезней

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая отметила, что благодаря увеличению числа диспансеризаций "школьные" болезни у детей стали диагностироваться чаще
Редакция сайта ТАСС
08:29

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила разработать методические рекомендации для школ и родителей по профилактике так называемых школьных болезней, связанных со зрением, осанкой и пищеварением.

"Мы предлагаем разработать методические рекомендации для школ, для родителей по профилактике так называемых школьных болезней, потому что это болезни органов зрения, это осанка, это органы пищеварения", - сказала вице-спикер Госдумы на заседании президиума Совета законодателей.

Она отметила, что благодаря увеличению числа диспансеризаций "школьные" болезни у детей стали диагностироваться чаще.

Кроме того, Яровая предложила дать "конкретные рекомендации по оснащению всех врачебных кабинетов" в школах. 

РоссияЯровая, Ирина Анатольевна