В ГД предложили разработать рекомендации по профилактике "школьных" болезней

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая отметила, что благодаря увеличению числа диспансеризаций "школьные" болезни у детей стали диагностироваться чаще

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила разработать методические рекомендации для школ и родителей по профилактике так называемых школьных болезней, связанных со зрением, осанкой и пищеварением.

"Мы предлагаем разработать методические рекомендации для школ, для родителей по профилактике так называемых школьных болезней, потому что это болезни органов зрения, это осанка, это органы пищеварения", - сказала вице-спикер Госдумы на заседании президиума Совета законодателей.

Она отметила, что благодаря увеличению числа диспансеризаций "школьные" болезни у детей стали диагностироваться чаще.

Кроме того, Яровая предложила дать "конкретные рекомендации по оснащению всех врачебных кабинетов" в школах.