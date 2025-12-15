Движение по участку дороги Уфа - Бирск - Янаул закрыли из-за метели

Восстановить движение планируют в 12:30

Редакция сайта ТАСС

Уфа, 15 декабря. /ТАСС/. Ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта ввели на участке дороги Уфа - Бирск - Янаул в Башкирии из-за сильного снега и метели, сообщается в Telegram-канале госкомитета Башкирии по ЧС.

"С 12:30 (10:30 мск - прим. ТАСС) [введено] прекращение движения для грузовых транспортных средств и пассажирского транспорта на участке автомобильной дороги общего пользования Республики Башкортостан регионального значения: Уфа - Бирск - Янаул с 33-го по 150-й км. Ограничение введено в связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный снег, метель)", - говорится в сообщении.

Восстановить движение планируют в 12:30.

По данным Башгидрометцентра, 15 декабря в республике прогнозировался снег, сильный ветер, на отдельных участках дорог снежные заносы и ухудшение видимости в до 1-2 км, температура воздуха - минус 10-15 градусов.