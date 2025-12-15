Хинштейн поручил отстранить главу дирекции по особо охраняемым природным территориям

Это не первое нарекание к его работе, отметил губернатор Курской области

КУРСК, 15 декабря. /ТАСС/. Губернатор Курской области Александр Хинштейн на заседании регионального правительства поручил отстранить руководителя дирекции по управлению охраняемыми природными территориями, парками, скверами и лесами Курской области (УОПТ).

Ранее Хинштейн поручал передать курский парк "Патриот" от регионального управления капитального строительства (УКС) региона к дирекции УОПТ, являющейся подведомственным учреждением областного Минприроды. В ходе заседания правительства замгубернатора Геннадий Бабаскин рассказал о том, что глава ОУПТ сообщил о состоявшейся передаче парка, затем директор доложил министру природных ресурсов региона об обратном, сославшись на "техническую ошибку".

"Ситуация возмутительная. Принимаю решение, отстраняйте директора по УОПТ. Это не первое нарекание к его работе. Все, что я наблюдал, не вызывает у меня, прямо скажем, позитивных эмоций", - сказал губернатор Курской области.

Глава регионального министерства природных ресурсов Максим Левин сообщил, что директор УОПТ ввел его в заблуждение, сейчас в его отношении проводится служебная проверка. "В настоящее время объект не передан, часть работ в этом парке сделана некачественно, надо будет доделывать электрическую часть. Освещение работает нестабильно, постоянно выходят из строя лампочки и происходят замыкания", - прокомментировал Левин.

Хинштейн отметил, что все работы в парке "Патриот" должны быть завершены, это место губернатор считает знаковым для города и региона. "Не вижу ни вовлеченности, ни заинтересованности, нам с ним (главой дирекции УОПТ - прим. ТАСС) не по пути", - резюмировал глава региона.

Ранее губернатор Курской области сообщал, что строительную компанию "Добрый дом" проверят на аффилированность с действующими и бывшими должностными лицами Курской области. По словам главы министерства строительства региона, компания должна была провести работы по реконструкции парка "Патриот". В настоящее время работы не выполнены в нужном объеме и качестве. Подрядчик одновременно вел несколько проектов, но не справлялся с объемами. После Хинштейн поручал передать парк на баланс областного Минприроды.