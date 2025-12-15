ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
После ЧП в пермском вузе в больнице остается один пострадавший

Он находится в тяжелом состоянии
08:43

Обстановка у Пермского национального исследовательского политехнического университета после взрыва гидродинамического стенда

© Донат Сорокин/ ТАСС

ПЕРМЬ, 15 декабря. /ТАСС/. После ЧП на испытательном стенде Пермского политехнического университета (ПНИПУ) в больнице остается один пострадавший, он находится в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве здравоохранения Пермского края.

"На сегодняшний день один пострадавший продолжает лечение в условиях стационара и получает всю необходимую медицинскую помощь, его состояние оценивается как тяжелое", - сообщили в Минздраве. 

