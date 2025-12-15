Чита стала лидером голосования за звание столицы "Тотального диктанта - 2026"

Улан-Удэ занял второе место, Псков - третье

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Чита стала лидером народного голосования за звание столицы "Тотального диктанта - 2026". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе культурно-образовательной акции.

"Подведены итоги очередного этапа борьбы за звание столицы "Тотального диктанта" 2026 года - народного голосования. Большинство пользователей выбрали Читу в качестве главного города акции. Город получил 2 171 голос. Улан-Удэ поддержали 1 993 человека, Псков - 750, Обнинск - 559. Всего в голосовании приняли участие 5 473 человека. В отличие от 2024 года выразить свое мнение каждый пользователь мог только один раз", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что народное голосование - один из ключевых этапов конкурса. Впереди участников ждут лидерское состязание городских координаторов и защита проектов. Столица "Тотального диктанта - 2026" будет выбрана 31 января в рамках конференции "Динамические процессы в современном русском языке". За финалом конкурса можно будет следить с помощью онлайн-трансляции или лично, посетив мероприятие в Москве по предварительной регистрации. Открытые события конференции проанонсируют в январе.

"Всего через полтора месяца мы узнаем, какой город станет сердцем акции "Тотальный диктант" в 2026 году. Мы очень ценим мнение аудитории и благодарны за участие в голосовании. Правда, практика показывает, что не всегда победитель этого этапа в итоге становится столицей. Конкурсу уже девять лет, и каждый раз его результат непредсказуем", - приводятся в сообщении слова директора Фонда "Тотальный диктант" Вячеслава Белякова.

Город - столица "Тотального диктанта" примет на своей главной площадке автора текста и станет сердцем онлайн-марафона. Напомним, в новом сезоне участники акции по всему миру будут писать текст, созданный писателем Алексеем Варламовым. Тотальный диктант состоится 18 апреля 2026 года.

Ранее столицами "Тотального диктанта" в разные годы становились Владивосток, Таллин, Санкт-Петербург, Якутск, Ярославль, Нижний Тагил, Томск и Сириус.

О "Тотальном диктанте"

"Тотальный диктант" - ежегодная культурно-просветительская акция, направленная на формирование интереса к изучению русского языка и повышение уровня грамотности носителей языка и изучающих русский язык как иностранный и неродной.

Первый "Тотальный диктант" провели в 2004 году студенты Гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. За 22 года акция приобрела всемирный масштаб: ее организует фонд "Тотальный диктант", а воплощают активисты и волонтеры в разных городах мира. В 2025 году событие охватило более 50 стран, объединив 1 329 047 человек очно, онлайн и в трансляции онлайн-марафона. Авторами диктанта в разное время были Павел Басинский, Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей Усачев, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Захар Прилепин, Андрей Геласимов, Марина Степнова, Анна Матвеева, Марина Москвина.

Помимо "Тотального диктанта", фонд реализует образовательные и просветительские инициативы: очные и онлайн-курсы русского языка, лектории, просветительские мероприятия в городах РФ и за рубежом, онлайн-марафоны, издание научно-популярной литературы и др. В 2025 году "Тотальный диктант" прошел с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.