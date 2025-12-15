ВЦИОМ: 72% россиян считают труд рабочего престижным

При этом каждый третий респондент лично рассматривает для себя карьерный путь в рабочей профессии

Редакция сайта ТАСС

© Роман Соколов/ ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Подавляющее большинство россиян (72%) считают труд рабочего престижным. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования ВЦИОМ.

"Труд рабочего воспринимается россиянами как престижный. На конец 2025 года такую оценку готовы дать семь из десяти опрошенных", - сообщается в Telegram-канале центра.

Отмечается, что столь высокий уровень признания профессии сохраняется на протяжении нескольких последних кварталов. При этом каждый третий респондент (33%) лично рассматривает для себя карьерный путь в рабочей профессии.

Как показывают результаты опроса, престиж работы в представлении россиян формируется не только благодаря ее общественной полезности и уважению в обществе, но и за счет ряда практических факторов. К ключевым из них относятся высокая заработная плата, востребованность специальности на рынке труда, а также гарантии стабильной занятости.