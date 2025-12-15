Россотрудничество провело всекитайский конкурс русского языка "Золотой ключ"

Мероприятие, в котором приняли участие более 200 человек, проходило в два этапа с 1 сентября по 12 декабря

ПЕКИН, 15 декабря. /ТАСС/. Россотрудничество провело в нескольких городах КНР всекитайский конкурс русского языка и культуры "Золотой ключ". Об этом ТАСС сообщил Российский культурный центр (РКЦ) в Китае.

Мероприятие, в котором приняли участие более 200 человек, проходило в два этапа с 1 сентября по 12 декабря. В минувшую пятницу в пекинском РКЦ состоялся финал.

Состязание прошло в трех категориях - детской (15-18 лет), молодежной от (19 до 27 лет) и взрослой (28-39 лет). Отмечается, что финальная часть была наиболее напряженной и состояла из двух испытаний: конкурса спонтанных диалогов в виде мини-спектаклей и викторины на знание тонкостей русского языка, литературы, истории, культуры.

В РКЦ добавили, что все финалисты блестяще себя проявили, продемонстрировав прекрасное владение русским языком и превосходную эрудицию. Из самой младшей возрастной группы первое место занял представитель Цзинаньской школы иностранных языков (восточная провинция Шаньдун) Цю Цзюнькай, из молодежной - Суй Юань из Пекинского университета языка и культуры. В категории "взрослые" победителем стал Пэн Цюши.