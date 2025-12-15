Программы по обучению плаванию в летних лагерях прошли 1 млн детей
09:03
МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Программы по обучению плаванию в летних лагерях прошли 1 млн детей. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании Президиума Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном собрании Российской Федерации.
"Различные программы в детских лагерях: по обучению плаванию 1 млн детей прошли [обучение] этим летом", - сказал он.
Министр отметил, что ведомство проводит работу по профилактике заболеваний и занятиям детьми спортом.