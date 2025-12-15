Ученый Масленников: претензий к работе археологов в Крыму никогда не было

Заведующий отделом полевых исследований Института археологии РАН прокомментировал обвинения арестованного в Польше Александра Бутягина в "уничтожении культурного наследия" при раскопках

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Претензий к работе археологов на Крымском полуострове, к их профессионализму при обращении с артефактами никогда не было. Об этом ТАСС заявил заведующий отделом полевых исследований Института археологии РАН Александр Масленников, комментируя обвинения арестованного в Польше Александра Бутягина в "уничтожении культурного наследия" при раскопках.

Сотрудник Эрмитажа, российский археолог Александр Бутягин был задержан польскими спецслужбами 4 декабря. Ожидается формальный запрос из Киева на его экстрадицию, Бутягину может грозить до 10 лет тюрьмы. Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, польские судебные органы приняли решение о задержании на основании международного ордера на арест, выданного властями Украины - ученый обвиняется киевским режимом в "уничтожении культурного наследия" во время проведения археологических раскопок в Крыму.

Масленников работает в Крыму с 1965 года. В его обязанности заведующего отделом полевых исследований Института археологии РАН входит в том числе постоянная оценка работы археологов в Крыму.

"Упрек в том, что он [Александр Бутягин] якобы разрушает памятники в Крыму, это глупость. Это мне решать, а не кому-то другому - я принимаю отчеты со всей страны и даю им оценку и оценку работы. У меня к Саше (Александру Бутягину - прим. ТАСС) претензий нет и не было. Поэтому все понимают, что это предлог. Ситуация обоснована абсолютно политически, здесь даже говорить не о чем. Мы работаем на основании закона, который утверждается свыше. Была территория Крыма украинской - работали по украинским законам, сдавали отчеты на Украину. Претензий у украинских специалистов к нам никогда не было никаких", - сказал он.