В Подмосковье свыше 60 тыс. новорожденных прошли расширенный неонатальный скрининг

Обследование позволяет выявить 36 генетических заболеваний

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Почти 61 тыс. новорожденных детей прошли расширенный неонатальный скрининг в Московской области. Исследование позволяет выявить 36 генетических заболеваний, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Ранняя диагностика генетических заболеваний необходима для своевременного начала лечения и диспансерного наблюдения. С начала года в Подмосковье расширенный неонатальный скрининг прошла почти 61 тыс. новорожденных, из них у 97 выявлены заболевания", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра здравоохранения региона Максима Забелина.

В пресс-службе дополнили, что в Подмосковье все новорожденные проходят неонатальный скрининг, позволяющий выявить 36 генетических заболеваний. В том числе, врожденный гипотиреоз, первичный иммунодефицит, спинальную мышечную атрофию (СМА) и другие патологии.

Отмечается, что исследование проводится в первые дни жизни ребенка путем забора крови из пятки. При выявлении отклонения от нормы с родителями связывается специалист медицинской организации для разъяснения их дальнейших действий.