В Ростовской области проверят детскую площадку после обращения к Путину

На место выехали представители Народного фронта, которые встретились с жителями и оценили ситуацию

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Жительница Ростовской области Мария Гегальцева обратилась в программу "Итоги года с Владимиром Путиным" с просьбой обеспечить безопасность детской площадки на одном из хуторов. Как сообщили ТАСС в Народном фронте, ситуацию взяли на контроль, направлены запросы в органы власти.

По словам Гегальцевой, площадку оборудовали формально - установили качели и завезли песок, однако ограждение со стороны проезжей части не появилось. В результате дети во время игр выбегают на дорогу, по которой движется транспорт.

"Народный фронт занялся контролем и в отношении детской площадки. Общественники направили соответствующие запросы в органы власти, чтобы детская площадка была приведена в безопасное состояние и ограждена от проезжей части", - сообщили в Народном фронте.

Как сказали в президентском движении, жители хутора неоднократно обращались в местную администрацию и к главе района, однако сроки установки ограждения переносились, а работы так и не были начаты. Всего на хуторе проживает около 50 детей.

На место выехали представители Народного фронта, которые встретились с жителями и оценили ситуацию. "Детей здесь много, они играют с мячом, выбегают на дорогу, люди справедливо опасаются за их безопасность", - сообщил руководитель исполкома Народного фронта в Ростовской области Алексей Мирошниченко.

Отмечается, что это не первое обращение Гегальцевой в программу "Итоги года". Ранее она поднимала вопрос состояния дороги, по которой школьный автобус возит детей на занятия. Тогда по итогам обращения дорогу заасфальтировали.

Задать вопрос президенту можно на сайте программы moskva-putinu.ru/москва-путину.рф, по SMS или MMS на номер 0-40-40, по телефону 8-800-200-40-40, через специальное мобильное приложение, а также отправив текстовое или видеосообщение в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" или через чат-бота в мессенджере Max. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 по московскому времени.