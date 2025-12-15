ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Иск Банка России к Euroclear
Задержание российского археолога Бутягина в Польше
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

В Толмачево задерживаются прилеты 10 рейсов

Еще два отменены
Редакция сайта ТАСС
09:16

НОВОСИБИРСК, 15 декабря. /ТАСС/. Прилеты 10 рейсов задержаны в новосибирском аэропорту Толмачево, два рейса из Абакана и Красноярска отменены, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

По данным табло, задерживаются самолеты из Норильска, Горно-Алтайска, Гоа, Абакана, Алматы, Фукуока, Певека, Иркутска, Москвы и Сочи. Время задержки составляет от нескольких минут до нескольких часов. Так, прибытие рейса из Норильска отложено на более чем шесть часов, из Абакана - на восемь часов. На почти два часа также задерживается вылет в Ташкент.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, 15 декабря в Новосибирске температура воздуха составляет около нуля градусов. Во второй половине дня идет снег. Скорость ветра при порывах достигает 18 метров в секунду. 

РоссияНовосибирская область