В Толмачево задерживаются прилеты 10 рейсов

Еще два отменены

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 15 декабря. /ТАСС/. Прилеты 10 рейсов задержаны в новосибирском аэропорту Толмачево, два рейса из Абакана и Красноярска отменены, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

По данным табло, задерживаются самолеты из Норильска, Горно-Алтайска, Гоа, Абакана, Алматы, Фукуока, Певека, Иркутска, Москвы и Сочи. Время задержки составляет от нескольких минут до нескольких часов. Так, прибытие рейса из Норильска отложено на более чем шесть часов, из Абакана - на восемь часов. На почти два часа также задерживается вылет в Ташкент.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, 15 декабря в Новосибирске температура воздуха составляет около нуля градусов. Во второй половине дня идет снег. Скорость ветра при порывах достигает 18 метров в секунду.