Активисты МГЕР провели памятную акцию в честь погибших журналистов

Замруководителя фракции ЕР в Думе Евгений Ревенко отметил, что скорбный список погибших с 2014 года журналистов, насчитывает уже более 30 фамилий

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Активисты "Молодой гвардии "Единой России" и "Волонтерской роты" в Москве почтили память российских журналистов, погибших в зоне проведения специальной военной операции (СВО) и других горячих точках. Об этом рассказали в пресс-службе движения.

Более 500 активистов организовали фотовыставку в память о российских журналистах, отдавших жизни в ходе выполнения профессионального долга, и возложили цветы к портретам погибших репортеров. Среди представленных портретов - фотографии Андрея Стенина, Семена Еремина, Владлена Татарского, Дарьи Дугиной и других. Акция прошла у дома Союза журналистов России.

В акции приняли участие руководитель фракции ЕР в Думе Владимир Васильев, его заместитель Евгений Ревенко, руководитель центрального штаба МГЕР Александр Амелин и председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Как отметил в своем выступлении Ревенко, скорбный список погибших с 2014 года журналистов, насчитывает уже более 30 фамилий. "Каждый раз, проходя мимо Центрального дома журналиста, глядя на памятник фронтовому корреспонденту и на стену с именами журналистов, не вернувшихся с Великой Отечественной войны, я неизменно вспоминаю наших ребят. Их никто не заставлял. Они шли по зову совести, по велению профессионального долга", - заявил Ревенко.

Васильев, в свою очередь, отметил, что не мог не прийти на мероприятие, поскольку плотно работает с журналистами и знает, насколько тяжело пропускать через себя чужую боль и страдания, оставаясь при этом профессионалом и человеком. "Журналистам это удавалось. К сожалению, многих из них сегодня уже нет с нами. <...> Желаю вам успехов в решении задач, которые ставит президент, в освещении специальной военной операции и жизни страны в целом. Без журналистов, без специалистов в сфере информации мы бы многого просто не знали. Спасибо вам", - сказал он.

Руководитель центрального штаба МГЕР Александр Амелин подчеркнул, что сегодня в зоне специальной военной операции ежедневно работают десятки журналистов. "Огромное количество наших коллег находится на передовой, рискуя жизнью ради того, чтобы весь мир знал правду. Это по-настоящему мужественная и опасная работа. Все журналисты, погибшие при исполнении профессионального долга, навсегда останутся для нас героями. Вечная память и вечная благодарность", - отметил он.

День памяти погибших журналистов

15 декабря ежегодно в России отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Памятная дата учреждена в 1991 году по решению Союза журналистов России.