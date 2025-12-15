Москалькова и Лубинец обсудят обмен посылками для пленных

Уполномоченный по правам человека в РФ планирует провести встречу с украинской государственной правозащитной организацией 16 декабря

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Жуков/ Галина Евдокимова/ ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова планирует встретиться 16 декабря с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом и обсудить гуманитарные вопросы, в том числе обмен посылками и письмами для пленных.

"Планирую провести встречу с украинской государственной правозащитной организацией с тем, чтобы обсудить вопрос взаимного посещения пленных, передачу российским пленным посылок и писем", - сказала Москалькова журналистам.

Она отметила, что на встречу везет письма от родных и близких для находящихся в плену российских военнослужащих, чтобы украинская сторона их передала. "Еще одной темой нашей встречи будет поиск без вести пропавших. <…> Нам удается из числа без вести пропавших установить ряд наших военнослужащих, которые оказались в плену, и помочь им в решении трудных гуманитарных вопросов", - сказала Москалькова.

Также она сообщила, что планируется обсудить вопросы дальнейшего воссоединения семей и оказания помощи тем, кто находится под уголовным преследованием, но нуждается в медицинской помощи.