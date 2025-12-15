В Южной Осетии большегрузам разрешили выезжать на Транскам без ограничений

Водителей призвали быть осторожными в пути

ЦХИНВАЛ, 15 декабря. /ТАСС/. Большегрузному транспорту разрешили движение по Транскавказской автомагистрали (Транскам), соединяющей Южную Осетию с РФ, без ограничений. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Южной Осетии.

"С 12:30 15 декабря движение по Транскавказской автомагистрали разрешено для большегрузного автотранспорта без цепей противоскольжения", - сказали в ведомстве, призвав водителей быть осторожными в пути.

Ранее, с вечера 14 декабря, МЧС республики запретило движение по Транскаму для большегрузных автомобилей без цепей противоскольжения в связи с гололедицей.

Транскавказская магистраль - единственная автодорога, которая связывает Россию и Южную Осетию. Ее протяженность - 164 км. Большая часть магистрали проходит по высокогорным участкам.