В КБР провели капитальный ремонт одной из старейших школ
НАЛЬЧИК, 15 декабря. /ТАСС/. Старейшую школу в городе Прохладном (Кабардино-Балкария) - гимназию №2, капитально отремонтировали по нацпроекту "Молодежь и дети" впервые за 45 лет. Об этом сообщили в администрации главы республики.
"В городском округе Прохладный завершился капитальный ремонт гимназии №2. Такое масштабное обновление учебное заведение получило впервые за 45 лет. В ходе капитального ремонта заменили кровлю здания, обновили фасад, установили инженерные коммуникации. Также были обновлены учебные классы, столовая, спортивный и актовый залы, классы оснастили необходимой техникой", - пояснили в администрации главы КБР.
Работы провели по нацпроекту "Молодежь и дети".
В гимназии №2 города Прохладного, которая носит имя Героя Советского Союза Николая Диденко, учатся более 500 детей.