Лувр 15 декабря закрыли для посетителей из-за забастовки

Как отмечает газета Le Monde со ссылкой на профсоюзы, 400 сотрудников на собрании в музее единогласно высказались за проведение забастовки весь день

ПАРИЖ, 15 декабря. /ТАСС/. Лувр закрыт для посещения 15 декабря из-за забастовки его сотрудников. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте главного парижского музея.

"В связи с забастовкой музей в настоящее время закрыт. Приносим извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.

Как отмечает газета Le Monde со ссылкой на профсоюзы, 400 сотрудников на собрании в музее единогласно высказались за проведение забастовки весь день 15 декабря. В то же время некоторые работники призывают к бессрочной забастовке, но решение об этом пока не принято.

Сотрудники объявили забастовку в знак протеста против методов управления администрации музея на фоне целой череды негативных событий последних месяцев, в частности, ограбления Галереи Аполлона в октябре. Их претензии заключаются в том, что каждый день музейные помещения закрываются значительно позже установленных сроков работы из-за нехватки персонала, а также из-за технических проблем и общей ветхости здания. При этом сотрудники сталкиваются с "ростом рабочей нагрузки, все более жесткими методами управления и противоречивыми указаниями, которые мешают им спокойно и эффективно оказывать услуги" посетителям. В этой связи профсоюзы намерены "оказывать стратегическое давление" на руководство музея, чтобы добиться изменений.