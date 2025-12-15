Эксперт Попенко: света в Киеве может не быть по 22 часа в сутки

Как объяснил глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг, собственная генерация Киева и области покрывает лишь 20-25% потребностей агломерации

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Отключения электричества в Киеве с наступлением морозов будут продолжаться от 20 до 22 часов в сутки в случае новых повреждений энергетической инфраструктуры. Об этом заявил глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

"При ближайших морозах минус 5 [градусов], которые нам обещают через неделю-две, Киев будет 20-22 часа без света", - сказал он на видео, опубликованном изданием "Страна".

Как объяснил Попенко, собственная генерация Киева и области покрывает лишь 20-25% потребностей агломерации. Еще 70% электроэнергии поступает через подстанцию "Киевская", которая получила очень значительные повреждения. По его словам, новые повреждения этой подстанции приведут к тому, что Киеву останется только собственная генерация. "Эти 20-25% [есть] сейчас, когда потребление электроэнергии [меньше], еще достаточно тепло. Если температура будет минус 10 [градусов], эти 20-25% превратятся в 10%", - сказал эксперт.

Сейчас в Киеве, как и в большинстве регионов Украины, ежедневно вводятся почасовые отключения света. Ранее "Страна" сообщала, что отключения электричества в столице продолжаются значительно дольше, чем предусмотрено официальными графиками.

В последнее время графики отключения электричества на Украине применяются ежедневно в объеме трех-четырех очередей. Это значит, что света может не быть по 12-16 часов в сутки. Постоянно действуют ограничения мощности для промышленности. По мнению главы совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислава Игнатьева, применение графиков может продлиться до начала апреля.

С ноября сообщения о новых взрывах и повреждениях на энергетических объектах поступают с Украины регулярно. До февраля 2022 года мощность энергосистемы Украины составляла около 56 ГВт. По данным на начало ноября 2025 года, общая мощность энергосистемы страны могла снизиться до 13,13 ГВт, что недостаточно для обеспечения потребностей зимой - для этого необходимо хотя бы 15 ГВт, а при пиковых нагрузках - до 18 ГВт.