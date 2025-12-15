ČTK: в Праге активисты Greenpeace проводят протест на крыше министерства

ПРАГА, 15 декабря. /ТАСС/. Активисты международной экологической организации Greenpeace (признана в РФ нежелательной) проводят в Праге протест на крыше Министерства охраны окружающей среды Чехии. Об этом сообщило информационное агентство ČTK.

По его данным, активисты проникли на крышу министерства утром в понедельник до состоявшейся в Пражском граде церемонии назначения нового правительства страны. Несколько из них спустились на тросах, растянув на фасаде здания баннер с надписью "Защитим природу".

К месту проведения акции протеста прибыли полицейские и пожарные. Решается вопрос, каким образом безопасно спустить активистов на землю. Устанавливается также, как им удалось пробраться на крышу здания охраняемого государственного объекта.

Министерство охраны окружающей среды президент республики поручил временно возглавлять главе МИД, лидеру политического движения Motoristé ("Автомобилисты") Петру Мацинке. Активисты-экологи призывали ранее не допускать к руководству этого ведомства представителей Motoristé.