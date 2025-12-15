В Волгограде ветеранам вооруженных конфликтов вручили 60 машин

Ключи от автомобилей отечественного производства передал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров

Редакция сайта ТАСС

ВОЛГОГРАД, 15 декабря. /ТАСС/. В Волгограде 60 переоборудованных автомобилей передали участникам СВО и ветеранам боевых действий в Чечне, получившим травмы в ходе вооруженных конфликтов. Ключи от машин отечественного производства с ручным управлением и АКПП вручил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, передает корреспондент ТАСС.

"Надеюсь, автомобили вам понравятся: автоматическая коробка передач позволит более удобно их использовать. Рассчитываю, что автомобиль вам будет хорошим подспорьем в жизни, для всей вашей семьи, даст вам дополнительную возможность по повышению качества жизни. И мы такую работу будем продолжать", - сказал Бочаров, обращаясь.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе администрации региона, с 2023 года в Волгоградской области ветеранам боевых действий передано 165 автомобилей.

В 2023 году в Волгоградская области первой в стане начала выдавать спецавтомобили с ручным управлением ветеранам боевых действий разных лет, в том числе участникам СВО, получившим травмы. В 2024 году к получателям данной меры поддержки включили добровольцев СВО с тяжелыми военными травмами.