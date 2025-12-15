В УрФО в 2025 году построили более 100 объектов здравоохранения

Также в округе увеличивается число мест целевого приема студентов в медицинские вузы и колледжи

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Свыше 100 объектов здравоохранения - акушерских пунктов, участковых больниц, врачебных амбулаторий - построили в регионах Уральского федерального округа в этом году. Об этом сообщил полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога в своем Telegram-канале по итогам заседания совета при полпреде по модернизации первичного звена.

"По предварительным итогам, только в этом году у нас создан 101 новый объект: это фельдшерско-акушерские пункты, участковые больницы, врачебные амбулатории. Отремонтировано еще 132 здания, приобретено почти 1 300 единиц оборудования. Также остановились на кадровых вопросах. Особенно нехватка медицинских работников ощущается в первичном звене Курганской, Свердловской и Челябинской областей", - написал Жога.

Полпред отметил, что в округе увеличивается число мест целевого приема студентов в медицинские вузы и колледжи.

"За три года в УрФО участниками программы "Земский доктор" стали 930 человек, а "Земский фельдшер" - 557 человек. Нужно развивать эти направления" - добавил он.

Жога поручил губернаторам взять на особый контроль завершение строительства и капитального ремонта объектов, где работы еще не закончены.