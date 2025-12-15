Мурашко назвал топ-3 заболеваний среди школьников

Министр здравоохранения отметил, что наибольший рост заболеваемости у школьников в РФ составляют болезни эндокринной системы, в частности, ожирение, и болезни костно-мышечной системы

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко © Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Среди основных заболеваний, которые выявляются у школьников, можно выделить болезни органов зрения, дыхания и опорно-двигательного аппарата. Кроме того, растет распространенность ожирения, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Хотел бы отметить топ-3 заболеваний школьников на сегодняшний день - это заболевания органов дыхания, поэтому необходима профилактика, своевременное разобщение в образовательных коллективах для того, чтобы минимизировать распространение [инфекций]. Также болезни глаз, и прогрессирование заболеваний с возрастом - это опорно-двигательный аппарат, в частности, сколиоз. И мы видим, по данным 2024 года, что 480 тысяч школьников страдает ожирением", - сказал он на заседании президиума Совета законодателей РФ.

Мурашко отметил, что также большое внимание уделяется репродуктивному здоровью детей и подростков. Кроме того, охват профосмотрами школьников составляет почти 98%. При этом общая заболеваемость среди всех возрастных групп выросла вследствие повышения уровня диагностирования.

По его словам, наибольший рост заболеваемости у школьников в РФ составляют болезни эндокринной системы, в частности, ожирение, и болезни костно-мышечной системы. Снижение заболеваемости идет по болезням желудочно-кишечного тракта и по болезням кожи. Среди подростков 15-17 лет также есть небольшой рост общей заболеваемости. При этом в структуре заболеваемости снижается число психических расстройств, травм.