Минвостокразвития планирует улучшить транспортную доступность Шпицбергена

Регулярное сообщение с архипелагом планируют организовать в течение года

© Кристина Пушкина/ ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики планирует улучшить транспортную доступность архипелага Шпицберген для российских и иностранных туристов. Об этом ТАСС сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Вместе с нашими коллегами запустили регулярные рейсы на судне "Профессор Молчанов". В будущем будем увеличивать возможности добраться до Шпицбергена для российских и международных туристов", - сказал министр.

Чекунков отметил, что ведется работа по реновации российских поселков на Шпицбергене. "Мы активно занимаемся реновацией наших поселков на Шпицбергене, обновлением инфраструктуры, инвестируем в туристические возможности поселков. Приведу только один важный факт: в структуре доходов треста ["Арктикуголь"] за 2024 год две трети уже составляли источники, которые не связаны с добычей угля", - пояснил он.

Ранее Чекунков заявлял, что регулярное сообщение на архипелаг Шпицберген с территории России планируют организовать в течение года. Также министр сообщал, что программа развития треста "Арктикуголь" на Шпицбергене позволит сделать российские поселки Баренцбург и Пирамида центрами международного туризма и научных исследований. Пресс-служба вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева сообщала, что туристический поток на территории российского присутствия на архипелаге Шпицберген должен достичь 50 тыс. туристов в год к 2040 году.

Россия ведет экономическую деятельность на Шпицбергене более 90 лет. В 1931 году был основан государственный трест "Арктикуголь", который добывает 120 тыс. тонн угля в год. Компания владеет на Шпицбергене территорией в 251 кв. км.