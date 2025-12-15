В Москве доля безналичной оплаты в транспорте достигла рекордных 96,5%

Ежедневно в системе фиксируется более 3 млн безналичных транзакций

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Доля безналичной оплаты в городском транспорте Москвы достигла рекордных 96,5%. Об этом сообщил журналистам заммэра столицы Максим Ликсутов.

"Средний показатель доли безналичных платежей в транспорте с терминалами и валидаторами достиг рекордных 96,5%. Все чаще пассажиры в регионах предпочитают безналичную оплату проезда. Московская билетная система позволяет рассчитываться банковскими картами, а также "Тройкой", - сказал он.

По его словам, ежедневно в системе фиксируется более 3 млн безналичных транзакций. Сейчас билетная система "Сбертройки" работает в более чем 30 регионах РФ.

"Сбертройка" - совместная IТ-компания" Сбера", Правительства Москвы и Правительства Московской области, созданная в 2020 году. Она разрабатывает единую билетную систему на базе московской карты "Тройка". Это полностью отечественная разработка, включая программное обеспечение и карточные носители. 15 декабря 2025 году компания отметила пятилетний юбилей.