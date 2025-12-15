В Новосибирской области запустят сервис для заказа средств реабилитации

Планируется, что ресурс начнет работу уже в 2026 году

НОВОСИБИРСК, 15 декабря. /ТАСС/. Цифровой сервис для заказа средств реабилитации через интернет в 2026 году запустят в Новосибирской области для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС заместитель министра труда и социального развития региона Владимир Машанов.

Средства реабилитации - это устройства и приспособления, помогающие людям с ограниченными возможностями восстановить утраченные функции, облегчить быт и повысить качество жизни, включая технические (костыли, коляски, протезы, ортопедическая обувь).

"В следующем году мы планируем совместно с Минцифрой презентовать новый сервис, где средства реабилитации, если вы в них нуждаетесь, можно будет заказывать онлайн, подписывать договор через электронный сервис", - сказал он.

В Новосибирской области действует более 50 пунктов проката средств реабилитации. Планируется, что сервис начнет работу уже в 2026 году. Он будет интегрирован в "Карту жителя Новосибирской области" - универсальный цифровой профиль для получения услуг на базе платежной системы "Мир". Платформа запущена в 2023 году. В сервисе уже реализовано несколько функций, таких как "Лаврентьевская карта" для молодых ученых по аналогии с "Пушкинской картой", "Читательский билет", проактивные уведомления, программа лояльности, получение лекарств и наборов питания по QR-коду и другие. В течение 2025 года в систему встроили возможность оформления всех видов проездных, получения мер поддержки для участников СВО, многодетных, спецпредложения для студентов.