На северные территории Северо-Запада РФ придут морозы под 40 градусов

В южной части округа днем держится положительная температура

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Суровые морозы ожидаются на этой неделе в северных регионах Северо-Западного федерального округа: в Мурманской области до минус 20 градусов, в Архангельской - до минус 30, а на северо-востоке Республики Коми - до минус 42. В южной части округа, в Псковской и Калининградской областях, днем держится положительная температура - до +6 градусов, сообщили ТАСС синоптики в регионах.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области неделя началась с морозной погоды и снежных осадков, которые сформировали небольшой покров высотой около 2 см. С 16 декабря установится теплый период. "Вся начавшаяся неделя снова будет теплой, с фоном температуры воздуха +2... +5 градусов", - отметил главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале. В Ленинградской области дневная температура будет в пределах 1-5 градусов тепла. В течение этого периода ожидаются небольшие или умеренные дожди. Следующее похолодание в регионе, по предварительному прогнозу, может прийти в начале третьей декады декабря.

В ближайшие сутки на большей территории Карелии сохранится холодная и преимущественно без осадков погода. В последующие дни она будет сырой и слякотной, с мокрым снегом, дождем и гололедом. Температура воздуха переместится выше нулевой отметки, поднимаясь в отдельные дни до +1, +3 градусов, лишь на севере региона сохранится небольшой минус. Температурный фон на 2-6 градусов превысит климатическую норму, прогнозирует Карельский гидрометцентр. В Мурманской области будет облачная с прояснениями погода, температура воздуха при прояснениях будет понижаться до -20 градусов, днем - 2-7 ниже нуля, ночью местами сильный поземок, гололедица.

Архангельскую область в предстоящие семь дней ждут температурные качели. По данным Севгидромета, в начале и в конце недели на погоду окажет влияние область высокого атмосферного давления. Температура воздуха ожидается минус 12-17, при прояснениях до минус 30. В середине недели с прохождением через Поморье атлантического циклона пройдут снегопады, метели, возможен гололед. Морозы постепенно ослабеют до минус 7-12, в юго-западных районах столбик термометра будет подниматься до +1 градуса. В Ненецком автономном округе в начале недели местами ожидаются небольшой снег, метель, ветер местами до 15-20 метров секунду в порывах. Температура 19-24 градуса мороза, местами 9-14 градусов ниже нуля.

Суровые морозы - до - 42 градусов - придут на север Республики Коми, сообщила ТАСС начальник отдела ЦГМС региона Ольга Козак. "Погода очень разная, циклон еще никак не уйдет, поэтому то прояснит, то подкинет снега, но морозный характер погоды сохраняется. Продолжится усиление морозов, особенно в северных районах - под 40 градусов. На юге региона 16 и 17 декабря морозы усилятся до -25 градусов, а 18 декабря будем ждать кратковременный небольшой циклон. Он засыплет юг республики снегом и кратковременно повысит температуру до -1, -6. За ним вновь ожидаем понижение температуры", - рассказала представитель метеослужбы.

Оттепель в Вологде и Великом Новгороде

В Вологодской области после 20-градусных морозов на этой неделе придет потепление вместе с атлантическим циклонов. В вторник он принесет метель, температура повысится днем до нуля, осадки перейдут в дождь и снег. В среду и четверг продолжится оттепель до +2 градусов, дождь с мокрым снегом, гололед. В пятницу немного похолодает, прогнозирует Вологодский ЦГМС.

"С приближением атмосферных фронтов небо в Новгородской области затянет облачностью, пойдет снег. Ветер юго-западный умеренный. Ночью было морозно от -6 до -11С, днем начнется медленное повышение, к вечеру температура дойдет до 0 и на ближайшее время морозы отступят", - сообщили в Новгородском гидрометцентре.

В ближайшую неделю в Псковской области снежная погода, которая установилась в регионе с вечера воскресенья, сменится потеплением с дождями. Начиная со вторника в дневные часы в регионе ожидается +5 градусов, в ночные часы столбик термометра тоже не будет опускаться ниже +1 градуса. При этом сильных осадков не ожидается: местами возможны лишь небольшие дожди. По прогнозам синоптиков, такая теплая погода продержится в регионе как минимум до середины следующей недели.

В Калининградской области будет прохладнее. По прогнозам синоптиков, температура воздуха будет колебаться от нуля до +6 градусов. Прохладнее всего - в среду и четверг, температура воздуха не поднимется выше +3. Ветер южных направлений, умеренный. На протяжении рабочих дней осадки не ожидаются, на выходных возможны дожди.