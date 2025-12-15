Аэропорт Домодедово отправляет и принимает рейсы по согласованию
Редакция сайта ТАСС
10:25
обновлено 10:29
МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Режим ранее введенных временных ограничений в аэропорту Домодедово скорректирован, аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию. Об этом сообщили в Росавиации.
"В аэропорту Домодедово скорректирован режим временных ограничений. Воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами", - говорится в сообщении.
В Росавиации подчеркнули, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.