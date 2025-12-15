Роспотребнадзор примет участие в разработке антиаллергенного меню в школах

Глава надзорного ведомства Анна Попова указала на необходимость "сделать так, чтобы ребенок или родители, зная об аллергической настороженности, могли влиять на то меню, которое есть в школах"

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Роспотребнадзор готов проработать вместе со специалистами возможность создания противоаллергенного меню в школах. Об этом сообщила глава надзорного ведомства Анна Попова.

"Готовы проработать и очень тщательно повзаимодействовать со специалистами [по созданию антиаллергенного меню в школах, потому что здесь, конечно, нужны специалисты - аллергологи, которые бы выработали унифицированный общий подход ко всем типам аллергенов. То есть сделать так, чтобы ребенок или родители, зная об аллергической настороженности, могли влиять на то меню, которое есть в школах", - сказала она на заседании президиума Совета законодателей РФ.

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая на заседании президиума Совета законодателей РФ предложила сформировать рабочую группу по вопросу создания в школах специализированного противоаллергенного меню.