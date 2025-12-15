В Якутске открыли многофункциональный молодежный центр "Патриот"

Он нацелен на координацию всех форматов патриотического воспитания и развитие волонтерской деятельности

ЯКУТСК, 15 декабря. /ТАСС/. Многофункциональный молодежный центр "Патриот", который нацелен на координацию всех форматов патриотического воспитания и развитие волонтерской деятельности, открылся с участием главы Якутии Айсена Николаева, передает корреспондент ТАСС.

Молодежный центр создан по поручению главы Якутии. Его миссия - координация всех форматов патриотического воспитания, развитие добровольчества и волонтерства, поддержка инициатив молодежи, объединение всех участников под единым началом, создание пространства для активного участия молодежи в жизни общества. Центр расположился в здании "Бригантина" на площади свыше 3,2 тыс. кв. м в 202-м микрорайоне в Якутске.

"В этом центре у нас есть все, что нужно для того, чтобы молодежь здесь развивалась, шла вперед, между собой общалась, обогащалась, жила, творила, при этом, вырастая настоящими патриотами и нашей Якутии, и всей нашей великой России. Вот все здесь для этого создано. Самое главное, чтобы здесь всегда было много молодежи", - сказал Николаев в ходе церемонии открытия.

Как добавил министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Петр Шамаев, центр должен стать "домом для молодежи". "Я уверен, что данное пространство будет востребовано, и мы в лице молодежного центра "Патриот", в лице министерства молодежи постараемся сделать так, чтобы это здание стало именно домом для нашей молодежи. Именно тем местом, где вы сможете себя показать, сможете реализовать свои проекты и сможете, на худой конец, просто прийти пообщаться. Здесь есть все, начиная от спортивного зала, компьютерного клуба, заканчивая местами, где можно привести и реализовать свой проект. Здесь у вас будет зал, где вы сможете проводить свои мероприятия, где вы сможете делать какие-либо стендап-концерты и тому подобное", - сказал он.

Центр возглавляет участник специальной военной операции (СВО) Сулустан Заболоцкий. "Хочу выразить огромную благодарность всем ребятам и всем, кто принимал участие именно в этой стройке, в нашем текущем ремонте, от волонтеров, студентов до профессионалов, строителей. Будущее - за молодежью", - добавил он.

Поздравление в связи с открытием направил глава Росмолодежи Григорий Гуров. "Этот масштабный проект - результат сотрудничества федерального центра и Якутии, которая два года шла к победе в конкурсе "Регион для молодых". "Патриот" - это настоящий "город молодых". Пространство создано по запросам молодежи и объединяет ключевые направления молодежной политики и патриотического воспитания. Здесь каждый сможет раскрыть потенциал, получить знания, найти наставников и единомышленников", - следует из его приветствия.

Он пожелал, чтобы центр стал драйвером молодежной политики и патриотического воспитания республики, а также примером для других регионов.

В центре расположились различные пространства - для встреч, дискуссий, резидентов, а также выставочная зона, концертный зал, роллердром, тренажерный зал, мастерские, комната матери и ребенка, детская игровая зона, конференц-зал, коворкинг-центр, киберпространство, медпункт.

Появление центра связано со всероссийским конкурсом "Регион для молодых" национального проекта "Молодежь и дети". По данным регионального Минмолодежи, планируется охватить пространствами не менее 120 тыс. человек.