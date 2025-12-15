Курсирующий между ДНР и Запорожьем грузовой поезд защитили от БПЛА

В состав включили секцию с оборудованием против беспилотников, также усилили защиту кабины машинистов и топливных баков

ДОНЕЦК, 15 декабря. /ТАСС/. Грузовой поезд, курсирующий на участке между ДНР и Запорожской областью, усилили защитой от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщили в Минтрансе РФ по итогам рабочей поездки главы министерства Андрея Никитина в Запорожскую область.

"Также глава Минтранса осмотрел поезд с усиленной защитой. В состав включена секция с оборудованием против БПЛА, усилена защита кабины машинистов и топливных баков, ходовые части закрыты металлическими листами. Это необходимо для обеспечения безопасности локомотивных бригад и сохранности перевозимых грузов на участке Волноваха - Мелитополь", - сказано в сообщении.

Министр транспорта также почтил память погибших железнодорожников у памятника на территории железнодорожного вокзала Мелитополя.