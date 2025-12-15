В Московском зоопарке открыли Всероссийскую экоелку

Из всех регионов страны на экоелку прислали около 10 тыс. новогодних сувениров

Редакция сайта ТАСС

© Вероника Зорина/ ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Всероссийскую экоелку, украшенную новогодними сувенирами из переработанных материалов, открыли 15 декабря в Московском зоопарке. Среди украшений можно увидеть щелкунчиков, банты, колокольчики, снеговиков, шары и другие поделки разных форм и размеров, передает корреспондент ТАСС.

"На центральной елке в любимейшем зоопарке страны собираются игрушки со всей страны, и каждый ребенок в новогодние каникулы может приехать и найти свою игрушку. Мне кажется, очень важно понимать, что столица, Родина тебя видит и оценивает твои усилия. Все эти игрушки сделаны из переработанных материалов, из уже практически ненужных вещей, мы дали им вторую жизнь - это то самое бережное потребление, когда оно у ребенка зарождается с детства, мы с вами получим потом осознанного гражданина", - сказала на открытии елки глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Она отметила, что всего в этом году на экоелку из всех регионов страны прислали около 10 тыс. новогодних сувениров. "Мы эту акцию не собираемся останавливать, сейчас я поеду в Совет Федерации и буду очень просить наших законодателей, мне кажется, что такая елка должна стоять и в Государственной думе, и в Совете Федерации", - добавила она.

Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова отметила, что со следующего года во всех зоопарках России будут устанавливать такие экологические елки.

"Игрушек уже столько, что мы можем обеспечить все города Российской Федерации <...>. Миссия Московского зоопарка - в сохранении и бережном отношении к природе, для нас большая честь стать основной площадкой такого замечательного проекта, как экоелка. Самый главный успех этой акции - это массовое вовлечение детей и взрослых в прикладную экологию. Увеличивается не только количество игрушек, но увеличивается и креативность, и сложность создания этих игрушек, это значит сердце откликается экологическому просвещению", - сказала Акулова.

В пресс-службе Международной детско-юношеской премии "Экология - дело каждого" отметили, что сувениры для экоелки сделаны из остатков строительного материала, одноразовой посуды, пластиковых бутылок, старых пуговиц, лотков от яиц, полиэтиленовых пакетов, отработанных фломастеров, кусочков ткани и оргалита - того, что обычно отправляется на свалку и наносит вред природе.