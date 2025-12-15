В Кемерове построят самую высокую в Сибири гостиницу

Объект высотой в 100 м планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году

Редакция сайта ТАСС

КЕМЕРОВО, 15 декабря. /ТАСС/. Cтроительство самой высокой гостиницы в Сибири на 200 номеров категории "5 звезд" ведется в Кемерове, объект высотой в 100 м планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году, сообщили в пресс-службе ПСБ.

"Номерной фонд самой высокой гостиницы в сибирском регионе категории "5 звезд" составит около 200 номеров. Ее высота чуть менее 100 м, а общая площадь здания - 19 500 кв. м", - сказано в сообщении.

В 18-этажной гостинице разместятся рестораны и конференц-зал, панорамный скай-бар. Рядом планируется здание СПА с переходом в отель. Уже закончено возведение монолитного каркаса здания, идет монтаж фасада. Гостиничный комплекс возводится в составе культурно-туристического кластера на берегу реки Томи и будет соединен музейно-театральным комплексом, строительство которого завершено на 69%.

Музейный комплекс станет частью Сибирского культурного кластера и включит представительства Русского музея и Кузбасского центра искусств. Там расположится филиал Мариинского театра на 900 мест. Здания разработаны как архитектурный ансамбль и станут новой достопримечательностью в городском ландшафте. "Строительство музейно-театрального комплекса - это масштабный проект, у которого нет аналогов в Сибири. Новый комплекс станет важным центром культурной жизни Кузбасса и точкой притяжения для гостей из разных уголков страны и мира, а гостиничный комплекс - настоящей жемчужиной туризма", - приводятся в сообщении слова первого зампреда ПСБ Олега Барыбина.