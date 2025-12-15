Форты Кронштадта откроют после реставрации в 2026-2027 годах

Это связано со сложностью восстановления объектов исторического наследия и непростым процессом подключения к коммуникациям на большой земле

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Реставрация фортов "Император Александр Первый" ("Чумной"), "Петр Первый" и "Кроншлот" завершится в конце 2026 или в 2027 году. Это связано со сложностью восстановления объектов исторического наследия и непростым процессом подключения к коммуникациям на большой земле, рассказала ТАСС соорганизатор проекта "Остров фортов" Марика Коротаева на международном туристском форуме "Travel Hub. Приезжай. Зима".

"Подключить форты, стоящие в Финском заливе, ко всем централизованным энергетическим мощностям - это то еще упражнение. Поэтому, я думаю, что откроются они в конце 2026 года или в 2027", - сказала Коротаева.

Ранее сообщалось, что форты примут первых посетителей в конце 2025 года.

Форты Кронштадта - система оборонительных сооружений, которые начали создаваться при Петре I для защиты Санкт-Петербурга от нападения с моря. Всего на линии Кронштадта было расположено около 20 морских островных укреплений различной конфигурации.

"Кроншлот" - первое военно-морское фортификационное укрепление русского флота на Балтике, построенное в 1704 году. Форт был перестроен в XIX веке после того, как старые сооружения уничтожило наводнение 1824 года.

Форт "Петр I" строился больше ста лет, с 1721 по 1834 год. Изначально он был деревянным, но также был перестроен в камне после наводнения 1824 года. Он использовался сначала как оборонительное сооружение, а затем в качестве склада и лаборатории по взрывчатым веществам.

Форт "Император Александр I" ("Чумной") был построен в 1838-1845 году по проекту французских инженеров. В 1896 году форт был исключен из состава оборонительных сооружений и в течение 20 лет использовался как противочумная лаборатория на базе Императорского института экспериментальной медицины.

С середины XX века форты Кронштадта долгие годы находились в заброшенном состоянии.