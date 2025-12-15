Путин поздравил красноярцев с открытием филиала Национального центра "Россия"

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ ТАСС

КРАСНОЯРСК, 15 декабря. /ТАСС/. Филиал Национального центра "Россия", который открылся в понедельник в Красноярске, станет точкой притяжения для делового и дружеского общения жителей и гостей региона. Об этом говорится в приветствии главы государства Владимира Путина, которое зачитал председатель оргкомитета Национального центра "Россия", первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Филиалы Национального центра "Россия" создаются в регионах по распоряжению Путина для демонстрации достижений страны, укрепления национальной идентичности, формирования чувства гордости за РФ, развития профессиональных навыков детей и молодежи, сохранения наследия Международной выставки-форума "Россия".

"Уверен, что филиал Национального центра "Россия", расположенный на живописной набережной Енисея, станет настоящей точкой притяжения для делового и дружеского общения жителей и гостей Красноярского края. Желаю вам успехов и всего самого доброго", - зачитал обращение главы государства Кириенко.

Президент подчеркнул, что Красноярский край славится богатой историей, значимым вкладом в укрепление российской государственности, в развитие отечественной экономики, промышленности, топливно-энергетического комплекса, и особое внимание в экспозиции уделено нынешним свершениям, реализации содержательных программ в сфере науки и образования, культуры и туризма, здравоохранения и спорта.

Путин добавил, что открытие Международной выставки-форума "Россия", а также Национального центра стало ярким событием в общественной, культурной, деловой жизни. "Миллионы людей смогли воочию увидеть вдохновляющие достижения наших современников, отечественных компаний, научных центров, всех регионов нашей большой страны, познакомиться с многообразием самобытных традиций и культур, которыми мы по праву гордимся", - отмечается в телеграмме.

Филиал наццентра в Красноярске расположится в здании на левом берегу реки Енисей.