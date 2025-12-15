Клиническая больница Пятигорска закупит новое оборудование в 2026 году

Также запланирован ремонт кардиохирургической операционной

ПЯТИГОРСК, 15 декабря. /ТАСС/. Новое оборудование для кардиохирургического отделения и криодеструкции закупит клиническая горбольница Пятигорска в 2026 году, сообщила на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" главврач Инна Антонян.

"В следующем году серьезные планы по закупке оборудования для кардиохирургического отделения - это С-дуги, еще один аппарат КТ, а также запланирован ремонт кардиохирургической операционной. Закупим еще рентген-оборудование для проведения операций РЧА (радиочастотная абляция аритмогенных зон сердца - прим. ТАСС) и криодеструкции", - сказала Антонян.

"В этом году много было закуплено оборудования из фонда ОМС. Медицинская помощь, оказываемая у нас, достигла высокого качества, и мы в регионе можем оказывать медицинскую помощь на мировом уровне и на уровне федеральных центров", - добавила главврач.