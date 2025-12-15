В Ленобласти работают 620 точек Wi-Fi на случай проблем с мобильным интернетом

Проблемы со связью наблюдаются в регионе с прошлой недели

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Свыше 600 бесплатных точек Wi-Fi работают на территории Ленинградской области. Их можно использовать при проблемах с мобильным интернетом, сообщили в региональном комитете цифрового развития.

Проблемы со связью наблюдаются в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с прошлой недели.

"Силовыми структурами, исходя из оперативной обстановки, периодически могут приниматься решения о блокировке либо замедлении определенных интернет-ресурсов, временном ограничении мобильной связи. <…> Рекомендуется предусмотреть дополнительные возможности связи с близкими. <…> На интерактивной карте на портале "Связь47", а также в мобильном приложении "Цифра47" есть информация о 620 точках Wi-Fi, которые доступны жителям региона для использования в случаях ухудшения работы мобильной связи", - говорится в сообщении.

Также в период ограничений в штатном режиме работают сервисы из "белого списка", голосовая связь и проводной интернет.

Ранее пресс-служба городского комитета по информатизации и связи сообщала, что число жалоб жителей Санкт-Петербурга на работу мобильного интернета в пятницу, 12 декабря, достигло почти 14 тыс. Эти меры принимаются для обеспечения безопасности. Они не зависят от операторов мобильной связи и региональных властей.